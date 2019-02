Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kradfahrer schwer verletzt

Bundenthal (ots)

Am Samstag um 20.25 Uhr bog eine Pkw-Fahrerin in der Industriestraße nach links auf einen Parkplatz ab. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 16-jährigen Kradfahrer. Dieser prallte in die Beifahrerseite des Pkw und wurde hierbei schwer am Bein verletzt. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da der Kradfahrer schneller als die erlaubten 30 km/h gefahren ist, muss auch er mit einem Bußgeld rechnen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 6000 EUR.

