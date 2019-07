Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kiosk der Alla-Hopp-Anlage von Unbekannten heimgesucht

Heidelberg (ots)

Eingebrochen wurde in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in den Kiosk auf der Alla-Hopp-Anlage im Harbigweg im Heidelberger Stadtteil Kirchheim. Den Kiosk-Vorplatz verwüsteten die Unbekannten mit diversen Getränkeflaschen, Süßigkeiten und Eis, zudem schlugen sie in den Toiletten die Seifenspender von den Wänden. In welcher Höhe Schaden entstand, ist bislang noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr wurden der Einbruch sowie die Beschädigungen in den Sanitäranlagen bemerkt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd nehmen unter Tel.: 06221/3418-0 sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

