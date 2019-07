Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Linienbus kam von der Fahrbahn ab - Schaden über 20.000 Euro Keine Verletzte

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Hohen Schaden verursachte die Fahrerin eines Linienbusses am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Friedrichsfelder Straße. Aus bislang nicht bekannter Ursache kam die Busfahrerin von der Fahrbahn ab und krachte auf einen geparkten Peugeot, der in der Folge auf einen weiteren abgestellten Wagen geschleudert wurde. Im Grünstreifen touchierte der Bus einen Findling, der zudem mehrere Meter versetzt wurde. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf ca. 25.000 Euro.

Den stark beschädigten Peugeot transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab. Bedienstete der Stadt Schwetzingen waren mit den Reinigungsarbeiten beauftragt. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

