POL-MA: L599/ Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, Landesstraße 599 an Unfallörtlichkeit gesperrt, Unfallaufnahme im vollen Gange (Pressemeldung 1)

L599/ Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 11.45 Uhr soll ein Pkw die Landesstraße 599 in Richtung Brühl befahren und in der Unterführung zur Bundesautobahn 6 mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert sein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Pkw nach der Kollision vom Lkw abgewiesen, prallte gegen eine Wand der Unterführung und beschädigte im Anschluss drei weitere Fahrzeuge.

Die unfallbeteiligte Pkw-Lenkerin wurde im Abschluss mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Derzeit ist die Landestraße 599 ab der Einmündung der Landesstraße 630 und aus der anderen Richtung ab Brühler Landstraße voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderung.

Die Unfallaufnahme ist im vollen Gange, Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

