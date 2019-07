Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Nach körperlicher Auseinandersetzung Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

Am späten Montagabend kam es auf dem Parkplatz der Burgruine Windeck zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern - dabei wurden beide verletzt.

Die beiden Kontrahenten trafen um 21:20 Uhr auf dem Parkplatz aufeinander und gerieten in Streit. Im weiteren Verlauf schlugen die beiden Männer im Alter von 23 und 37 Jahren mit den Fäusten auf sich ein. Dabei fielen beide einen Abhang hinunter. Auf einem tiefer gelegenen Wanderweg setzte der Jüngere dem Älteren nach, der eine Spaziergängerin um Hilfe bat. Auf dem Weg schmiss dann der 23-Jährige dem 37-Jährige einen faustgroßen Stein an den Kopf. Von der Auseinandersetzung entkräftet und verletzt, blieben sie bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten vor Ort. Beide wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung ermittelt das Polizeirevier Weinheim und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06201 10030 an die Ermittler zu wenden.

