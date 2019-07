Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Radfahrer kollidiert beim Überqueren der Straße mit Opel und wird schwer verletzt

Mannheim (ots)

In der Diffenestraße, an der Einmündung zur Einsteinstraße, kam es am Montag, kurz nach 17 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 49-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Radfahrer befuhr den Radweg der Diffenestraße in Richtung Mannheim-Sandhofen. In Höhe der Einmündung überquerte er die Fahrbahn und kollidierte dabei mit dem Opel eines 28-Jährigen, der nach rechts in die Diffenestraße abbog. Der Radfahrer wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und stürzte danach auf die Fahrbahn. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste von Rettungssanitätern versorgt werden. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

