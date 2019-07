Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Männer stehlen Smartphones aus Handyshop - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

Zwei bislang unbekannte junge Männer betraten am Montagmittag, gegen 13:10 Uhr, einen Handyshop in der Hauptstraße, in Höhe "Bleichgäßchen", und stahlen drei iPhones im Wert von über 3.000 Euro. Die Unbekannten rissen die Ausstellungsstücke aus der Sicherung und rannten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung davon. Eine Fahndung nach den Dieben blieb ergebnislos.

Ein Zeuge beschrieb das Duo wie folgt: beide ca. 20 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, schlanke Statur, dunklerer Hautton, dunkle Haare.

Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell