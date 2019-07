Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unfallflucht durch Hinweis von aufmerksamer Zeugin aufgeklärt

Mannheim (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Montagmittag, gegen 14 Uhr, in der Karl-Ludwig-Straße einen BMW-Fahrer, der beim Einparken in eine Parklücke gegen einen Peugeot stieß. Der Autofahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus und begutachtete die verursachten Schäden, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle. Die aufmerksame Zeugin verständigte die Polizei und teilte das Kennzeichen des Flüchtigen mit. Diese trafen den flüchtigen Autofahrer an der Halteranschrift an. An dessen BMW konnten erhebliche Schäden festgestellt werden. Auch der Peugeot war durch den Zusammenstoß beschädigt worden, sodass der Gesamtschaden auf rund 8.000 Euro beziffert werden kann. Gegen den Verursacher wird nun ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell