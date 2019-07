Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in einem leerstehenden Gebäude der Deutschen Bahn

Bochum - Innenstadt (ots)

Am Nachmittag des 10. Juli wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bochum eine Rauchentwicklung in einem leerstehenden Betriebsgebäude der Deutschen Bahn am Ostring gemeldet. Als der zuständige Löschzug der Feuer- und Rettungswache Innenstadt an der Einsatzstelle eintraf, konnte brennender Unrat im Erdgeschoss des Gebäudes festgestellt werden. Die sofort eingeleitete Brandbekämpfung durch einen Trupp mit schwerem Atemschutz zeigte schnell Wirkung. Parallel wurde der Rest des Gebäudes kontrolliert. Ein wohnungsloser Mann wurde aus dem nicht betroffenen Teil des Gebäudes ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Er wurde anschließend auf Grund seines Allgemeinzustandes vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Brandgut wurde abschließend mit Schaum abgedeckt und das Gebäude mit zwei Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Durch den Einsatz kam es im Bahnverkehr zu keinen Einschränkungen.

