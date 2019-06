Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Falsch geschaltet

Offenbach-Hundheim (ots)

Der Fahrer eines PKW ist am Mittwochmittag auf einem Parkplatz an der Hauptstraße rückwärts gegen einen dahinter parkenden PKW gefahren. Das Besondere daran war, dass der Wagen quasi bereits aus der Parklücke herausgefahren war. Durch das "Verwechseln" der Gänge wurde der Wagen ungewollt nochmals rückwärts gefahren. An beiden Autos entstand Sachschaden.

