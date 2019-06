Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag den 04.06.2019, 20:30 Uhr bis zum Mittwoch den 05.06.2019, 10:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen VW Golf, welcher zum besagten Zeitpunkt am Fahrbahnrand in der Talstraße in Schönenberg-Kübelberg abgestellt wurde. Der Unfallverursacher beschädigte das Fahrzeug an der hinteren rechten Fahrzeugecke und entfernte sich Anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 1000,-EUR. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.

