Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Erdesbach (ots)

Rücksichtslos prescht der Fahrer eines schwarzen 3er BMW eine kleine Seitenstraße entlang. Der Fahrzeuglenker erhielt gegen 18.30 Uhr von einem Streifenwagen eindeutige Signale, sein Auto anzuhalten. Stattdessen bog er von der Zweibrücker Straße nach links in die schmale Seitenstraße, den "Häßelweg", ab. Er brauste bis zum Ende des Weges und fuhr sich schließlich in einem Feldweg fest. In der Folge türmte er zu Fuß. Ein Anwohner, der gerade sein Fahrzeug verlassen hatte, wurde infolge der hohen Fahrgeschwindigkeit konkret gefährdet. Weitere Verkehrsteilnehmer, die einer Gefährdung ausgesetzt waren und sonstige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel zu melden.

