Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Gaststätte

Nanzdietschweiler (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fand ein Einbruch in einer Gaststätte in Nanzdietschweiler in der Katzenbacher Straße statt. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster zum Gastraum auf. In den Gasträumen selbst hebelten sie die die dort befindlichen Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell