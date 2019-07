Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: VW Golf am Rheinauer See beschädigt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

"Am Rheinauer See", in Höhe des Eibseewegs, wurde am Montag, zwischen 1:15 Uhr und 11:10 Uhr, ein VW Golf beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher hatte den VW im Bereich des vorderen linken Radkastens touchiert und war anschließend geflüchtet. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mannheim-Rheinau unter Tel.: 0621/87682-0 oder dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell