Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Mercedes kontra Fahrrad - Fahrer verletzt sich bei Sturz

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 54-jährige Mercedes-Fahrerin missachtete am Montag kurz vor 18 Uhr die Vorfahrt eines ordnungsgemäß fahrenden Radfahrers im Alten Postweg/Waldstraße, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 61-jährige aus Sandhausen stammende Mann zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, die zuerst an der Unfallstelle und anschließend in einem Krankenhaus weiterbehandelt wurden. Während am Rad kein Schaden entstand, schlägt der Schaden am Mercedes mit fast 1.000 Euro zu Buche. Die Autofahrerin sieht einer Anzeige entgegen.

