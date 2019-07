Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Beschädigte Opel-Fahrerin geparkten Audi A 4 Avant ? Aufmerksame Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

5.000 Euro Schaden entstanden an einem Audi A 4 Avant, der am Montagnachmittag in der Hauptstraße in Höhe des Anwesens Nr. 121 stand. Ob es die Fahrerin eines Opel mit LB-Kennzeichen war, die den Audi gestreift hat, wird aktuell noch überprüft. Nach Angaben eines Zeugen stieg die Fahrerin aus, schaute sich den Schaden an und fertigte auch Bilder. Danach entfernte sie sich von der Unfallstelle.

Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten evtl. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall zwischen 14.45 und 16 Uhr geben können, sich unter Tel.: 06222/57090 zu melden.

