Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach: Motorrad erfasst Reh - Fahrer verletzt sich

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 56-jähriger Kawasaki-Fahrer war am Montagvormittag auf der L 530 von Helmstadt in Richtung Epfenbach unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn querte. Der Motorradfahrer erfasste das Tier, welches auch getötet wurde. Der 56-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu, die nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle auch eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machten. An seinem Motorrad, welches von einem Bekannten abtransportiert wurde, entstand Schaden von 1.500 Euro.

