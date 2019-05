Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wegen Aquaplaning ins Schleudern geraten

Bild-Infos

Download

A6/Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am Samstagmittag kam eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Smart, kurz nach der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn in Richtung Mannheim, aufgrund von Aquaplaning von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Mittelschutzplanken. Bei starkem Regen fuhr die Frau auf der A6 in Richtung Mannheim, als sie kurz nach der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn, vermutlich wegen Aquaplaning, die Kontrolle über ihren Smart verlor und ins Schleudern geriet. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte frontal in die Mittelschutzplanken und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Andere Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet hatten, hielten an, sicherten die Unfallstelle ab und halfen der verletzten Fahrerin aus dem unfallbeschädigten Auto. Sie konnte zeitnah ärztlich versorgt werden und wurde vom Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Einsatzes des Rettungshubschraubers musste die A6 kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden dürfte etwa 10.000.-EUR betragen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell