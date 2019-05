Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht im Stadtgebiet

Lauterecken (ots)

Beschädigungen am hinteren Kotflügel stellt eine Frau am Freitagnachmittag an ihrem Fahrzeug fest. Wie die Dame berichtete, war sie sowohl am 09. und 10. Mai im Stadtgebiet Lauterecken unterwegs. Ihr Auto habe sie in diesem Zeitraum am Schloss sowie auf einem Supermarktparkplatz in der Saarbrücker Straße und dem Parkplatz des Kindergartens in Lauterecken abgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass der Verursacher das Fahrzeug der Geschädigten beim Ein- oder Ausparken touchierte und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den "Fremdschaden" zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Unfallflucht beitragen können, mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 - 9110 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell