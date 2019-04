Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Autofahrerinnen in Hagen

Hagen (ots)

Am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr kam es an der BAB-Anschlussstelle Hagen-Süd zum Zusammenstoß dreier Pkw. Eine 21-jährige Skoda-Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Zur Hünenpforte in Richtung Volmeabstieg. Sie beabsichtigte nach links auf die Autobahn A 45 in Richtung Dortmund abzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 22-jährigen Polo-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurde der VW Polo nach links geschleudert und kollidierte mit einem in Richtung Hagen-Eilpe fahrenden VW Golf. Die 47-jährige Fahrerin des VW Golf wurde dabei leicht verletzt. Die 22-jährige Polo-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000.- Euro geschätzt.

