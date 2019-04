Polizei Hagen

POL-HA: Junger Mann ohne Führerschein unterwegs

Hagen (ots)

Am Donnerstag fiel einer Streifenwagenbesatzung um 23.40 Uhr auf der Boeler Straße ein Auto auf, bei dem nur das Standlicht eingeschaltet war. Die Beamten hielten das Fahrzeug an. Der 18-jährige Fahrer gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Er durfte natürlich nicht weiterfahren. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den jungen Mann ein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell