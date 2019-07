Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Unfall im Kreuzungsbereich

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Kreuzungsbereich St.Ilgener Straße/Wilhelm-Haug-Straße stießen am Montagabend kurz nach 21 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen. Sachschaden entstand dabei in Höhe von fast 20.000 Euro. Verursacht hatte den Crash eine 31-jährige BMW-Fahrerin, die beim Linksabbiegen den ordnungsgemäß fahrenden 19-jährigen Mercedes-Fahrer übersehen hatte. Die nicht mehr fahrbereiten Autos transportierten Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab. Die schwangere 31-Jährige wurde zur Beobachtung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme bzw. Abtransport der Autos wurde der Verkehr durch eine weitere Polizeistreife bis gegen 22.30 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen.

