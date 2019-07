Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen: Versuchter Einbruch im Ortsteil Tairnbach Zeugen gesucht

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag versuchten bislang nicht ermittelte Täter in ein Einfamilienhaus in der Sternweilerstraße im Ortsteil Tairnbach einzubrechen. Die Geschädigte verließ ihr Anwesen um 14.30 Uhr und stellte bei Rückkehr, etwa gegen 17.30 Uhr, Hebelspuren an der Hauseingangstüre fest. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Ob bzw. in welcher Höhe Schaden an der Türe entstanden ist, ist bislang noch nicht geklärt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell