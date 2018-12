POL-PPMZ: Mainz, Haftbefehle vollstreckt

Mainz (ots) - Mittwoch, 05.12.2018

Bei regelmäßigen Kontrollen der der Mainzer Kriminalpolizei im Stadtgebiet Mainz werden auch immer wieder Personen kontrolliert, die mit Haftbefehl gesucht werden. In der Regel handelt es sich dabei um Geldstrafen die von den Betroffenen noch nicht beglichen worden sind. Wenn die Geldstrafe nicht gezahlt werden kann, wird eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe fällig. Diese orientiert sich an der Höhe des Geldbetrages und wurde durch ein Gericht festgelegt. So sind in den letzten Tagen zwei Personen kontrolliert worden, gegen die ein Haftbefehl vorlag. Am Mittwoch ist ein 24-jähriger Mainzer am Hauptbahnhof kontrolliert worden. Weil er die Strafe von 600,- EUR nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe gebracht. Bereits am Wochenende ist ein 26-Jähriger aus Hessen festgenommen worden. Er konnte die Summe von 600,- EUR begleichen und dadurch eine Freiheitsstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell