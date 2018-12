POL-PPMZ: Mainz, vermeintlicher Krankenhausdieb verstrickt sich in Widersprüche

Mainz (ots) - Dienstag, 04.12.2018, 15:00 Uhr

Weil er plötzlich im Zimmer eines Angehörigen stand, hat ein Bad Kreuznacher Polizeibeamter in seiner Freizeit am Dienstagnachmittag wahrscheinlich Diebstähle in der Mainzer Uni-Klinik verhindert. Während der Polizist zu Besuch in der Uni-Klinik war, öffnet sich plötzlich die Tür, ein unbekannter Mann steht im Raum und erklärt sofort, sich im Zimmer geirrt zu haben. Da jedoch die Namen der Patienten an den Zimmertüren war diese Aussage mehr als unwahrscheinlich. Der privat anwesende Polizist folgt der Person, gibt sich mit Dienstausweis zu erkennen und hält diese fest, bis eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 1 eintrifft. Während der Kontrolle verstrickt sich der 41-jährige Mann aus Wiesbaden in Widersprüche zu dem Grund seiner Anwesenheit im Krankenhaus. Zuerst war er zu Besuch bei seiner Freundin, kurze Zeit später auf der Suche nach einem Kumpel, kann aber weder den Namen noch eine Station benennen. Da ihm nach der Durchsuchung seiner Sachen, kein Diebstahl nachgewiesen werden kann erhält der Wiesbadener einen Platzverweis für das gesamte Gelände der Uniklinik Mainz und des Katholischen Klinikums. Vorsorglich wird ihm, bei nochmaligem Auftreten die Ingewahrsamnahme angedroht.

