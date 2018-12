POL-PPMZ: Unbekannter attackiert 20-Jährige

Mainz (ots) - Montag, 03.12.2018, 17:45 Uhr

Als eine 20-Jährige von Ihrer Arbeitsstelle zur Haltestelle "Am Höfchen" geht, um mit dem Bus nachhause zu fahren, kommt plötzlich ein Mann und schlägt mit der rechten Faust nach ihr. Er verfehlt ihre Wange nur um ein bis zwei Zentimeter. Danach läuft der Mann in Richtung Theater davon.

Personenbeschreibung:

- ca. 1,65 cm groß - breiterer Oberkörper - kurze braune Haare - braune Jacke, ähnlich einer Strickjacke - schwarze Hose - etwa 25 bis 30 Jahre alt

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

