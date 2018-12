POL-PPMZ: Schwerer Verkehrsunfall - Verursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Stadecken-Elsheim (ots) - Am Montag, den 04.11.2018 kam es gegen 13:22 Uhr auf der L 426 kurz vor Stadecken-Elsheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein weißer VW-Transporter überholte ca. 400 Meter vor dem Ortseingang Stadecken-Elsheim einen LKW. Das entgegenkommende Fahrzeug musste aufgrund des Überholvorgangs nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei prallte das Fahrzeug gegen die rechte Leitplanke und überschlug sich in den rechten Straßengraben, wobei die 41 jährige Fahrerin nicht nur unerheblich verletzt wurde. Das unfallverursachende Fahrzeug setzte unverzüglich die Weiterfahrt fort und ist flüchtig. Bekannt ist, dass es sich um einen weißen VW Crafter (Transporter) ohne Aufschrift mit der Länderkennung HH (Hamburg) handelt. Es sei ein männlicher Fahrer am Steuer gesessen. Die Polizeiinspektion Mainz 3 bittet in diesem Fall dringend um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Anhaltspunkte, Informationen und Beobachtungen bezüglich des Unfallhergangs, des unfallverursachenden Fahrzeugs oder eine mögliche Personenbeschreibung des Fahrers nimmt die Polizeiinspektion Mainz 3 unter Tel. 06131/654310 entgegen.

