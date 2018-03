POL-PDLU: (Lambsheim) - Brand einer Lagerhalle -Erstmeldung

Lambsheim (ots) - Am 01.03.2018 kommt es in Lambsheim, in der Königsberger Straße, zum Brand einer Lagerhalle. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Lautsprecherdurchsagen gemacht, worin gebeten wird, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Stefan Heißler



Telefon: 06233 313-202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell