POL-PDLU: (Mutterstadt) Einbrecher von Bewohner überrascht und geflohen

Mutterstadt (ots) - Am Mittwochabend gegen 20:25 Uhr versuchte ein noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Palmengarten einzubrechen. Die Bewohner sind durch die Einbruchsgeräusche darauf aufmerksam geworden und fingen an laut zu rufen. Als die Bewohner an die Terrassentür kamen, war außer dem beschädigten Rollladen und der offen stehenden Terrassentür nichts mehr zu sehen. Offensichtlich ist der Täter vertrieben worden, gestohlen wurde nichts. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden des Täters. Die Polizei konnte aber Spuren am Tatort sichern. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können bzw. verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

