POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Wohnhaus (56/2802) Speyer, 26.02.18, 13:00 - 28.02.18, 13:45 Uhr

Speyer (ots) -

Zu Beginn der Woche brachen bislang unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Lammsbauch in Speyer ein. Sie durchwühlten das gesamte Haus, während die Eigentümer sich im wohlverdienten Urlaub befinden. Über mögliches Diebesgut bzw. eine Schadenshöhe kann noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell