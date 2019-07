Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim: Unfall auf der B 291 - 20.000 Euro Schaden

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein aus Nußloch stammender Mercedes-Fahrer war am Montag kurz vor 12 Uhr auf der B 291 unterwegs und missachtete auf Höhe der Einfahrt Oftersheim-Süd den Vorrang einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 31-jährigen Mercedes-Fahrerin, so dass es zur Kollision kam. Die Fahrzeuge, an denen Gesamtschaden von 20.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abtransportiert werden.

Der Verursacher, die 31-Jährige wie auch deren Kleinkind wurden an der Unfallstelle erstversorgt und danach in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Zur Beseitigung der mit Betriebsstoffen verunreinigten Fahrbahn musste die Straßenmeisterei Wiesloch hinzugezogen werden. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

