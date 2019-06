Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Ebersteinburg - Einbruchversuch

Baden-Baden, Ebersteinburg (ots)

Mutmaßliche Einbrecher wollten vermutlich am Samstag gegen 01:10 Uhr in ein Wohnhaus in der Zimmerhardtstraße eindringen. Sie versuchten erfolglos je ein Fenster im Untergeschoß und im Erdgeschoß aufzuhebeln. Da die Hausbewohner wach wurden flüchteten die Täter. Es soll sich nach Zeugenaussagen bei den möglichen Dieben um zwei Männer gehandelt haben. Der eine wird als circa 170-175 cm groß, schlank und circa 40-50 Jahr alt beschrieben. Der andere soll etwa 30 Jahre alt, von kräftiger Statur und in etwa gleich groß gewesen sein. Beide Täter waren dunkel gekleidet. Der Ältere trug mutmaßlich eine schwarze Strickmütze. Die Polizei wurde allerdings erst nach entdecken der Einbruchspuren tags darauf verständigt. Mögliche Hinweise an das Polizeirevier Baden-Baden, Telefon: 07221 680-0. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell