Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Streit eskaliert

Baden-Baden (ots)

Zwischen der Besitzerin einer Ferienwohnung in der Weinbergstraße und Personen, die sich ihrer Meinung nach zu Unrecht in der Wohnung befanden, entwickelte sich am Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr ein Streit. Zu guter Letzt soll der 60-jährige Ehemann der Wohnungseigentümerin von mindestens zwei der drei ungebetenen Wohnungsgäste geschlagen worden sein. Anschließend gingen die mutmaßlichen Schläger flüchtig, wurden jedoch von einem Zeugen verfolgt. So gelang es dann einer zu Hilfe gerufenen Streife des Polizeireviers Baden-Baden die Tatverdächtigen in der Fremersbergstraße anzuhalten und zu kontrollieren. Die mutmaßlichen 18, 26 und 28 Jahre alten Angreifer erwartet eine Anzeige wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung. /ag

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

