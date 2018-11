POL-PPWP: Festnahme in der Mittagspause

Kaiserslautern: (ots) - In ihrer Mittagspause haben Polizeibeamte am Dienstag einen Räuber gestellt. Die Beamten waren gegen 13 Uhr in zivil in der Fußgängerzone unterwegs, als sie einen jungen Mann durch die Riesenstraße rennen sahen - ein Stück dahinter folgte ein anderer Mann, der um Hilfe rief.

Flugs folgten sie dem ersten und konnten ihn in Höhe einer Apotheke festhalten. Wie sich heraus stellte, hatte der 21-Jährige zuvor das Handy des anderen Mannes geraubt. Er hatte den Passant in der Fußgängerzone angesprochen, ob er sich für ein Telefonat kurz sein Smartphone ausleihen dürfe. Als der hilfsbereite Mann sein Handy zückte, wurde es ihm von dem 21-Jährigen entrissen, der dann damit davonrannte. - Aber er kam nicht weit...

Der Täter wurde mit zur Dienststelle genommen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er schon mehrfach strafrechtlich aufgefallen ist.

Weil der Verdacht bestand, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss steht, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf den 21-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. | cri

