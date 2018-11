POL-PPWP: Entdeckungen während der Streifenfahrt

Kaiserslautern (ots) - Während einer Streifenfahrt ist Polizeibeamten am späten Montagabend in der Pariser Straße ein ungewöhnliches Gefährt aufgefallen. In Höhe einer Tankstelle sichtete das Streifenteam einen Elektro-Scooter auf der Fahrbahn. Der Roller, an dem kein Kennzeichen angebracht war, fuhr mit einer Geschwindigkeit von rund 20 km/h.

Der Fahrer wurde gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Der 28-Jährige konnte weder eine Mofa-Prüfbescheinigung noch einen Versicherungsnachweis vorlegen. Er wurde deshalb für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Auf den jungen Mann dürfte eine Anzeige unter verschiedenen verkehrsrechtlichen Aspekten zukommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Ein paar Stunden später wurde das Streifenteam in der Merkurstraße auf einen Pkw aufmerksam, der den Beamten merkwürdig vorkam. Sie stoppten den Wagen kurz vor 2 Uhr in Höhe eines Einkaufsmarktes, um den Fahrer zu überprüfen.

Weil der junge Mann am Steuer deutlich nach Alkohol roch, wurde er zum Atemtest gebeten - das Gerät zeigte einen Wert von 0,98 Promille an. Der 28-Jährige wurde daraufhin zur nächsten Dienststelle gebracht, wo er weitere Tests durchführen und eine Blutprobe abgeben musste.

Bevor der Mann wieder entlassen wurde, musste er seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel abgeben. Mit welchen Konsequenzen er rechnen muss, hängt vom genauen Ergebnis der Blutprobe ab. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell