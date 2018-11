POL-PPWP: Verabschiedung und Amtseinführungen der Leitungen Zentrale Kriminalinspektion und Kriminalinspektion

Kaiserslautern (ots) - "Ich bin dann mal weg, einen schönen Tag noch". Mit einem Zitat von Hape Kerkeling beendete Kriminaldirektor Hans-Joachim Stengel am Dienstag seine Abschiedsrede im Polizeipräsidium Westpfalz. Mehr als 40 Jahre lang war er für die Polizei Rheinland-Pfalz im Dienst und durchlief mehrere Stationen bei der Kripo. Doch nun ist Schluss: Der Leiter der Zentralen Kriminalinspektion verabschiedet sich in den Ruhestand.

Für Polizeipräsident Michael Denne kein einfacher Abschied. Seit vielen Jahren kennen sich die beiden, waren sogar Zimmernachbarn während der Polizeiausbildung. Über drei Jahre leitete Hans-Joachim Stengel zuletzt die "Zentrale Kriminalinspektion" (ZKI) in der Westpfalz, und er übergibt seinem Nachfolger ein "hochprofessionelles und strukturiertes Team", würdigte Heiner Schmolzi, der Leiter der Kriminaldirektion Kaiserslautern, die Führungsqualitäten seines Inspektionsleiters.

Und weil jeder Abschied auch einen Neuanfang bedeutet, präsentierte das Polizeipräsidium Westpfalz gleich den neuen Leiter der ZKI, der im Haus allerdings kein Unbekannter ist: Ab 1. Dezember übernimmt Kriminaldirektor Frank Gautsche, der bisher die regionale Kriminalinspektion (KI) Kaiserslautern leitete. Er freut sich auf seine neuen Aufgaben: Für ihn gehe ein ganz besonderer Wunsch in Erfüllung, wie der 50-Jährige verriet: "Ich denke die Leitung einer Zentralen Kriminalinspektion ist für viele Kriminalbeamte das Höchste", so Gautsche. Vor drei Jahren hatte er die KI-Leitung in Kaiserslautern übernommen, und er bedankte sich bei seinen Vorgesetzten und Kollegen für das stets offene und kollegiale Miteinander.

Durch den Wechsel Gautsches zur ZKI kommt es auch an der Spitze der KI Kaiserslautern zu einem Wechsel: Neuer Leiter wird hier Kriminalrat Florian Buchheit. Der 35-Jährige Südwestpfälzer ist seit 2011 bei der Kriminalpolizei im Dienst.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wünscht Hans-Joachim Stengel alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt und den beiden künftigen ZKI- und KI-Leitern Frank Gautsche und Florian Buchheit einen erfolgreichen Start in ihren neuen Funktionen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell