Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen/Odenthal - Geschwindigkeitskontrollen am Feiertag

Wermelskirchen/Odenthal (ots)

Am Donnerstag (20.06.) hat der Verkehrsdienst gezielte Geschwindigkeitskontrollen in Limmringhausen, in Dreibäumen und Odenthal-Landwehr durchgeführt.

In Limmringhausen auf der Landstraße 101 mussten 10 Verstöße geahndet werden, davon 7 Motorräder. In 7 Fällen blieb es beim Verwarnungsgeld, drei Fahrer erwartet eine Anzeige. Ein Motorradfahrer war innerhalb geschlossener Ortschaft 27 km/h zu schnell.

In Dreibäumen waren bei 19 Verstößen nur 3 Kräder zu schnell. Es gab 15 Verwarngelder und 4 Anzeigen - alles Autofahrer. Einer war 25 km/h zu schnell.

In Landwehr auf der Landstraße 310 mussten in 6 Fällen Maßnahmen getroffen werden, davon ein Motorradfahrer. Der war allerdings in der Ortschaft mit 39 km/h Überschreitung viel zu schnell und muss nun neben der Anzeige auch mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Polizei RheinBerg wird die gezielten Kontrollen auch in den nächsten Wochen fortsetzen. (rb)

