POL-RBK: Wermelskirchen - Diebe stehlen Teile von einem Motorboot

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20.06.) haben Diebe Teile von einem Motorboot abgebaut und gestohlen.

Der Besitzer stellte seinen Trailer mit dem Boot auf einem Grundstück an der Handelsstraße am Mittwochnachmittag ab. Gegen 23.30 Uhr war das Boot noch unversehrt. Als er am Feiertag nach seinem Boot schaute, fehlten Getriebe, Antriebswelle und die Schraube.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

