Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schlägerei am Mönchengladbacher Hauptbahnhof - Geschädigter verliert zwei Schneidezähne

Mönchengladbach (ots)

Zwei Männer (46, 41) hatten zunächst eine verbale Auseinandersetzung am Freitagnachmittag (19. Juli) um 17.35 Uhr am Mönchengladbacher Hauptbahnhof. Dann schlug der 46-jährige Deutsche dem 41-jährigen Spanier zwei Schneidezähne aus.

Zeugen machten eine Streife der Bundespolizei auf eine Schlägerei am Busbahnhof auf Bahnsteig 8 aufmerksam. Die eingesetzten Bundespolizisten trennten die Kontrahenten und nahmen den Sachverhalt auf.

Der 46-Jährige gab an, dass er sich durch den 41-Jährigen provoziert gefühlt habe und anschließend auf ihn einschlug. Der Geschädigte hatte eine blutende Wunde am Finger sowie an der Unterlippe. Zudem verlor er zwei Schneidezähne im Oberkiefer.

Eine ärztliche Behandlung wurde abgelehnt. Beide Männer waren alkoholisiert, konnten jedoch den Ausführungen der Polizisten ohne Einschränkungen folgen. Gegen 18.00 Uhr wurden Tatverdächtiger und Geschädigter vor Ort entlassen. Ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung wurde gegen den 46-Jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Düsseldorf

Dajana Burmann

Telefon: +49 (0) 211 179276-150

Mobil: +49 (0) 173 56 78 643

E-Mail: presse.d@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bismarckstraße 108

40210 Düsseldorf





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell