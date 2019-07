Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vermisster 14-Jähriger im Duisburger Hauptbahnhof angetroffen

Duisburg (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am Sonntagabend (21. Juli) um 19.30 Uhr im Duisburger Hauptbahnhof einen 14-Jährigen, weil er rauchte. Beim Datenabgleich stellten die Bundespolizisten fest, dass der 14-Jährige aus Iserlohn als vermisst gemeldet wurde. Aufgefundenes Marihuana wurde beschlagnahmt.

Der Jugendliche, der rauchender Weise angetroffen wurde, konnte sich bei der Überprüfung durch die Bundespolizei nicht ausweisen. Auf der Dienststelle wurde bekannt, dass der 14-Jährige in Iserlohn als vermisst gemeldet wurde. Die Beamten nahmen den Jungen in Gewahrsam. Bei einer Durchsuchung konnte ein Verschlusstütchen mit 2 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Die Beamten übergaben den Vermissten später an das Jugendamt.

Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.

