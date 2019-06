Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Herumfliegendes Fahrzeugteil verursacht Sachschaden

Den Verlust einer Seitenscheibe hätte der Fahrer eines Wohnmobiles eigentlich merken müssen. Dennoch setzte der Unbekannte am Donnerstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, seine Fahrt auf der Landstraße zwischen Eberstadt und Buchen fort und entfernte sich dadurch unerlaubt von einer Unfallstelle. Die Seitenscheibe des Wohnmobils war nämlich nicht etwa nur auf die Straße gefallen, sondern traf einen entgegenkommenden VW-Kleintransporter, wodurch dieser an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt wurde. Der Fahrer des Wohnmobils älteren Baujahrs setzte indes seine Fahrt in Richtung Buchen fort. Wer Hinweise zu dem Wohnmobil geben kann oder den Unfall beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

Buchen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nicht unerheblich ist der Sachschaden, den eine Suzuki-Besitzerin am Mittwochnachmittag an ihrem Kleinwagen des Modells Swift feststellte. Die Frau hatte den Wagen ab dem Morgen auf dem Parkplatz des Buchener Krankenhauses geparkt. Zwischenzeitlich muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines möglicherweise roten Fahrzeugs die Beschädigung vermutlich beim Rangieren verursacht haben. Dann entfernte sich die Person ohne auf die Geschädigte zu warten oder die Polizei zu rufen. Deshalb werden nun Zeugen gesucht, die sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen melden sollen.

Aglasterhausen: Mann verursacht Schaden und fährt davon

Auf einem Schaden von rund 1.500 Euro bleibt ein 20-Jähriger sitzen, wenn nicht der ältere Herr ermittelt werden kann, der am Mittwochabend, gegen 20.20 Uhr, gegen den Volkswagen des Mannes fuhr. Der Golf-Fahrer hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz am Sportplatz des SV Aglasterhausen abgestellt. Zeugen konnten dann beobachten, wie der Fahrer eines grünen Kleinbusses mit MOS-Kennzeichen gegen den geprakten VW fuhr. Der Lenker des Kleinbusses gab gegenüber dem Zeugen an, den Unfall umgehend einem Verantwortlichen des Sportvereins zu melden. Dies unterließ der Unfallverursacher aber und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem grünen Kleinbus geben kann oder den Unfall beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

Obrigheim/Aglasterhausen: Metalldiebe sind am Werk

Gleich drei Fälle von Buntmetalldiebstahl beschäftigen derzeit den Aglasterhausener Polizeiposten. Bereits am Dienstag müssen Unbekannte das Regenrohr eines Buswartehäuschens in der Asbacher Ortsmitte abmontiert haben. Das Rohr lag hinter dem Bauwerk zusammengefaltet abholbereit im Gras. In zwei weiteren Fällen ließen die unbekannten Personen die Metallteile bereits mitgehen. Zwischen Dienstag und Donnerstag wurden in Aglasterhausen am Vereinsheim des Tennisclubs und an einem Gebäude am Friedhof Dach- und Regenrinnen abmontiert und gestohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 bei Polizeiposten Aglasterhausen melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 10

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell