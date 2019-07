Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Unbekannter Autofahrer touchierte Audi A3 und flüchtete - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte am Montag, zwischen 15 Uhr und 16 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Kleinfeldstraße, in Höhe der Rheinhäuser Straße, einen geparkten Audi A3 und machte sich im Anschluss aus dem Staub. Der Audi wurde im hinteren Bereich der Beifahrerseite beschädigt, sodass der Halter des Wagens nun einen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu regulieren hat. Am PKW konnten leichte orangene Lackantragungen festgestellt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

