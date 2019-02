Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bus mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Einen Omnibus haben sich unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag für ihre "Zerstörungswut" ausgesucht. Als die Busfahrerin am Donnerstagmorgen zu dem Parkplatz in der Bremerstraße kam, wo sie am Nachmittag zuvor den Bus abgestellt hatte, entdeckte die Frau, dass die Bus-Türen aufgebogen waren. Im Fahrgastraum stellte sie dann weitere Beschädigungen fest - unter anderem wurden Sitze umgebogen sowie Spiegel und Armaturenbrett zerschlagen.

Gestohlen wurde nichts; die Täter hatten sich offensichtlich "nur" ausgetobt. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell