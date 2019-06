Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Gartenzaun gekracht und abgehauen

Erzenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Unfallflucht hat in der Nacht zu Freitag die Polizei in Erzenhausen beschäftigt. Gegen halb 3 meldete eine Anwohnerin der Hauptstraße, dass ein Auto gegen ihren Gartenzaun gekracht und anschließend abgehauen sei.

Vor Ort fand die ausgerückte Streife Fahrzeugteile, die keinem konkreten Pkw im Umfeld zugeordnet werden konnten. Bei der anschließenden Fahndung wurde allerdings ein Fahrzeug ausfindig gemacht, das Unfallschäden aufwies, die zu der Kollision mit dem Gartenzaun passten.

Der Halter wurde ermittelt, war aber nicht zu Hause. Befragungen vor Ort führten die Beamten jedoch zu dem 27-Jährigen, der sich bei einer Feier aufhielt. Er hatte zwar den Fahrzeugschlüssel bei sich, gab aber an, den Wagen nicht gefahren zu haben.

Die weiteren Gäste der Feier wurden daraufhin ebenfalls befragt, gaben aber an, nicht zu wissen, wer das Auto fuhr. Von allen wurden die Personalien festgestellt und der Fahrzeughalter für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Weil der 27-Jährige alkoholisiert war, wurde er zunächst zum Atemtest gebeten - Ergebnis 1,35 Promille - und musste deshalb auch eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, zudem wurden der Pkw sowie die Kleidung des 27-Jährigen für weitere Ermittlungszwecke sichergestellt.

Zeugen, die Hinweise geben können, wer zur Unfallzeit am Steuer des Wagens saß, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

