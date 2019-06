Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand eines Garagenanbaus

Medard - VG Lauterecken - Wolfstein (ots)

Auf etwa 40.000 Euro Sachschaden wird der Brand eines überdachten Anbaus an einer Garage geschätzt. Durch das Feuer wurden Geräte sowie ein anliegender Hühnerstall mit mehreren Hühnern zerstört. Die Brandursache ist zurzeit unklar. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Kaiserslautern übernommen. Ob es einen Zusammenhang zu anderen Bränden in zurückliegender Zeit gibt, ist nicht bekannt.

