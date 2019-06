Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Notlandung eines Segelflugzeuges

Waldleiningen (ots)

Am Donnerstagnachmittag musste ein Segelflugzeug in der Nähe des Sportplatzes Waldleiningen auf einer Wiese notlanden. Das aus Landau kommende Flugzeug befand sich auf einem Trainingsflug und verlor den Anschluss an die Thermik. Bei der durchgeführten Notlandung wurde das Flugzeug stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 70.000 Euro geschätzt. Bei der Notlandung wurde niemand verletzt.

