POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim (ots) - In der Zeit zwischen Freitag dem 16.11 bis Dienstag den 20.11.18 wurde in Bad Sobernheim in der Malteserstraße vor dem Anwesen Hausnummer 2 eine dort befindliche Mauer beschädigt. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen roten Pkw. Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf diesen bitte an die Polizei Kirn unter: 06752-1560

Rückfragen bitte an:



Polizei Kirn



Telefon: 06752-1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell