POL-GT: Falsche Polizeibeamte in Spexard aktiv

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Seit Donnerstagmorgen (05.07.) melden sich viele Geschädigte bei der Polizei Gütersloh. Alle haben Anrufe von angeblichen Polizeibeamten bekommen. Ganz perfide melden sich die Anrufer mit der Festnetznummer der Citywache 05241 25053 bei ihren Opfern. Mindestens zehn Taten aus dem Bereich Spexard sind der Polizei bislang bekannt.

Der falsche Kriminalbeamte versuchte, die Angerufenen auszufragen und erkundigte sich nach ihrem Familienstand, Vermögenswerten und weiteren privaten Dingen.

In anderen Fällen verlangte der Täter beispielsweise aus "Sicherheitsgründen" die Herausgabe von Bargeld, um es vor angeblichen Einbrechern zu schützen.

Die Polizei im Kreis Gütersloh warnt vor Anrufen dieser Art. Die Polizei fordert niemals Geld oder Schmuck per Telefon oder erfragt sensible Daten am Telefon.

Wenn Sie Anrufe dieser Art mit dieser Anruferkennung bekommen, legen Sie sofort auf und beenden Sie das Gespräch.

Geben Sie keinesfalls Geld, Schmuck oder sensible Daten heraus! Geben Sie keine Informationen dahingehend an Fremde, die Ihre Gewohnheiten, Arbeitszeiten, Anzahl der Familienmitglieder, Heimkehrzeiten oder gar Geheimnummern oder Kennwörter aller Art erfragen.

Glücklicherweise ist es in den aktuellen Fällen nicht zu einer Geldübergabe gekommen und alle Angerufenen reagierten blitzschnell und beendeten das Gespräch.

Rufen Sie sofort die Polizei über den Polizeiruf 110, wenn Sie sich bedrängt fühlen oder Sie bestohlen wurden. Reden Sie auch über die Anrufe mit Familienangehörigen und Bekannten, um die Betrugsmasche der falschen Polizeibeamten bekannt zu machen.

Wenn Sie unsicher sind, ob es sich bei dem Anrufer um einen richtigen Polizeibeamten handelt, lassen Sie sich seinen Namen geben.

Rufen Sie dann bei Ihrer Polizei im Kreis Gütersloh an, Telefon 05241 869-0.

Jeder "echte" Polizeibeamte hat Verständnis für diese Vorsichtsmaßnahme!

