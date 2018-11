POL-PDKH: Diebstahl einer Geldbörse

Kirn (ots) - Am 20.11.2018, gegen 11.30h wurde einer Kundin in einem Einkaufsmarkt in der Kallenfelser Straße in Kirn ihre Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche entwendet. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Polizei Kirn



Telefon: 06752-1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell