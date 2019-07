Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wertgegenstände aus 5er BMW gestohlen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Heddesheim (ots)

Aus dem Kofferraum eines 5er BMW entwendete ein bislang Unbekannter am Montag, zwischen 13:15 Uhr und 14 Uhr, am Golfplatz in der Alten Mannheimer Straße einen Golfbag, ein Schiebekart sowie eine Sporttasche im Wert von ca. 4.000 Euro. Bislang ist unklar, wie der Täter den BMW geöffnet hatte.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

